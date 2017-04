Vellykket operasjon for Bartra

Den spanske landslagsspilleren ble skadd da Borussia Dortmunds spillerbuss ble rammet av tre eksplosjoner tirsdag kveld. Spillerne var på vei til klubbens hjemmebane for å spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco da sprengladningene ble detonert på utsiden.

Bartra ble skadd av glass-splinter han fikk over seg da bakruten på bussen ble pulverisert i eksplosjonen.

Natt til tirsdag ble 26-åringen operert for brudd i håndleddet, og fra sykehuset ble det også rapportert om at midtstopperen hadde flere fremmedlegemer i armen som måtte fjernes.

Onsdag formiddag bekreftet Borussia Dortmund-president Reinhard Rauball at det etter forholdene står bra til med Bartra.

– Vi har fått vite at alt har gått bra, sa han til TV-kanalen NTV med henvisning til det kirurgiske inngrepet som ble gjort.

Spillerens far, Jose Bartra, har latt seg intervjue av spanske medier. Han opplyser at sønnen trolig kan forlate sykehuset om et par dager.

– Vi snakket sammen i går etter operasjonen, og han sa at han hadde det helt fint, sa Jose Bartra.

– Det er sant at han opplevd det (eksplosjonene) som et sjokk. Det første han hørte var et høyt smell og en eksplosjon. Deretter kjente han smerte i hodet og armen, og han skjønte ikke hva som hadde skjedd, tilføyde han.

Mesterligakampen ble utsatt i ett døgn. Onsdag kveld må Bartra følge lagkameratene på TV fra sykesengen.

