Tysk politi etterforsker "islamistkobling" etter eksplosjonene i Dortmund

Én av årsakene til at politiet følger dette sporet skal være at brevet der noen påtar seg ansvaret for eksplosjonene, inneholder "spor av islamisme", skriver nyhetsbyrået DPA.

Brevet inneholder angivelig henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria.

Politiet understreker samtidig at det ikke på noen måte er avklart at islamister sto bak aksjonen. Det nevnte brevet er heller ikke verifisert, og politiet utelukker ikke at det kan ha vært et påfunn fra noen som ønsker å lure dem.

Brevet er ikke signert, og det inneholder ikke noen tegn på at det kan kobles til ekstremistgruppen IS. Samtidig blir gruppen nevnt flere steder, ifølge DPA.

Brevet starter med ordene "I Allahs (Guds) navn, den nådige, den barmhjertige". Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre "korsfarer-nasjoner".

Onsdag formiddag orienterte politiet også om at ytterligere et brev har dukket opp, der noen tar på seg ansvaret for eksplosjonene. Dette ble publisert på internett tirsdag kveld og spredte seg raskt.

Ifølge politiet kan brevets ordlyd tale for at det stammer fra det anti-fascistiske miljøet. Der hevdes det at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.

Det er heller ikke klart om dette brevet er autentisk.

(©NTB)