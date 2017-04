Opprørt Merkel håper på en fredfull mesterligakamp

– Statsministeren var like opprørt som millioner av andre etter angrepet på BVB-bussen, sier Merkels talsmann Steffen Seibert.

Han sier at Merkel er glad for at konsekvensene ikke ble verre.

Den tyske statsministeren hyller solidariteten supporterne til Dortmund og Monaco viste da tirsdagens mesterligakvartfinale ble utsatt på grunn av angrepet. Kampen skal spilles onsdag kveld.

– Våre tanker går i dag til spillerne, Borussia Dortmund og fansen. Vi håper på det blir en fredfull og god kamp, uttalte Merkel.

Tre sprengladninger ladd med metallstifter detonerte da Dortmund-bussen med spillerne var på vei inn mot stadion.

To ble såret i angrepet, deriblant den spanske landslagsspilleren Marc Bartra.

(©NTB)