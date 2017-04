Mistenkt islamist pågrepet etter Dortmund-eksplosjoner

Det opplyste den tyske påtalemyndigheten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet, sier pressetalsperson Frauke Köhler.

På pressekonferansen ble det opplyst at sprengladningene som detonerte var ladd med metallstifter.

– Én av disse metallstiftene traff en nakkestøtte på et av setene i bussen. Det var med andre ord flaks at det ikke endte verre, sa Köhler.

Bartra måtte opereres

Borussia Dortmund-spilleren Marc Bartra var en av to personer som ble skadd av eksplosjonene. Han er operert for et håndleddsbrudd og skal også ha fått fjernet glassplinter fra armen.

Bartra har det etter forholdene bra, opplyser hans far til spanske medier.

Også en politimann ble skadd i aksjonen. I etterkant av episoden har politiet trappet opp sikkerheten betydelig i forbindelse med mesterligakampene Dortmund – Monaco (utsatt fra tirsdag) og Bayern München – Real Madrid onsdag kveld.

Terrormistanke

Motivet for angrepet er foreløpig ikke klart. Minst to ulike kilder har hevdet gjennom brev at de sto bak angrepet, men politiet har ikke verifisert disse brevene.

– Vi har funnet flere brev der noen hevder de sto bak. Ett antyder mulig islamistisk motiv, det andre krever at Tyskland trekker seg ut av Syria, sier Köhler.

Hun sier også at politiet arbeider ut fra en teori om at angrepet var "terrormotivert".

IS nevnt i brev

Politiet opplyste onsdag morgen at det ene brevet inneholder henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde, og Tysklands militære innsats i Syria.

Brevet er ikke signert, og det inneholder ikke noen tegn på at det kan kobles til ekstremistgruppen IS. Samtidig blir gruppen nevnt flere steder, ifølge DPA.

Brevet starter med ordene "I Allahs (Guds) navn, den nådige, den barmhjertige". Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som "andre korsfarer-nasjoner".

Tvil rundt nettbrev

Et annet brev ble publisert på internett tirsdag kveld og spredte seg raskt. Ifølge politiet kan dette brevets ordlyd tale for at det stammer fra det antifascistiske miljøet. Det hevdes at aksjonen ble utført som et standpunkt mot at Borussia Dortmund ikke gjør nok i kampen mot rasister, nazister og populister.

Politiet sier at de stiller seg tvilende til sannhetsgehalten rundt det siste brevet.

De tre eksplosjonene fant sted i forkant av den planlagte kampen mellom Dortmund og Monaco tirsdag kveld. Dortmund-spillerne var på vei til klubbens hjemmebane da de tre sprengladningene gikk av like ved bussen.