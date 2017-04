Martinsen klar for sluttspilldebut

En vinner skal kåres i best av sju kamper, og de første to oppgjørene går på Canadiens' hjemmebane. Klubben skriver på sitt nettsted at Martinsen spiller i det første oppgjøret.

Nordmannen ble hentet fra Colorado Avalanche til Montreal i starten av mars. Siden har han vært på isen ni ganger for sin nye klubb, men sluttspillet i den nordamerikanske hockeyligaen har han aldri deltatt i.

I motsetning er Mats Zuccarello – som står på motsatt banehalvdel natt til torsdag norsk tid – en rutinert kar med sine 48 sluttspillkamper for Rangers.

Hjerte og vilje

Canadiens' håp med Martinsen er å utnytte den storvokste 26-åringens fysikk i de tøffe kampene som venter mot NHLs beste bortelag Rangers.

– Jeg må spille mitt spill hver kveld, bruke størrelsen min og være tøff å spille mot, særlig nå i sluttspillet, sier Martinsen.

– Det er enda viktigere nå som vi skal spille annenhver dag. Laget som ønsker mest å vinne, kommer til å vinne. Det handler ikke så mye om ferdigheter og slikt lenger. Det handler om hjerte og vilje, fortsetter nordmannen.

Poengkongen

For Rangers kommer Zuccarello til å spille en viktig rolle. Han var lagets beste poengplukker (59 – 15 mål/44 assists) i grunnserien og ble drillet i førsterekka på trening tirsdag.

New York-laget har tapt samtlige tre kamper mot Canadiens i grunnspillet og må dermed snu en lei trend dersom håpet om Stanley Cup-trofeet skal leve videre til kvartfinalen.

Klubben har heller ikke vist all verdens form i innspurten av grunnserien. De siste 15 kampene har gitt kun fem seirer.

Borteform

Det som derimot kan tale til Rangers' fordel er at laget har vært det beste i hele NHL på bortebane den siste sesongen. 27 av lagets 48 seirer er kommet utenfor egen arena. Dermed finnes det ikke pessimisme blant spillerne rundt å starte sluttspillet med to bortekamper.

– Å starte borte vil gi oss en god sjanse til å etablere playoff-spillet vårt. Forhåpentlig har vi gode kamper i første og andre, og så tar vi med oss det hjem til vår egen stue. Nå tror jeg vi bare tenker på kamp én og deretter å fortsette å spille på samme måte gjennom hele sluttspillet, sier backen Dan Girardi til nyhetsbyrået AP.

21 hjemmeseirer gir for øvrig delt sisteplass på statistikken blant de 16 lagene som har nådd sluttspillet. Canadiens har vunnet 24 kamper hjemme og 23 borte.

Slik spilles åttedelsfinalen i NHL-sluttspillet:

12/4: Canadiens – Rangers

14/4: Canadiens – Rangers

16/4: Rangers – Canadiens

18/4: Rangers – Canadiens

20/4 (evt. 5. kamp): Canadiens – Rangers

22/4 (evt. 6. kamp): Rangers – Canadiens

24/4 (evt. 7. kamp): Canadiens – Rangers

(©NTB)