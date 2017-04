Ishockeygutta fikk bank i midtperioden

Petter Thoresens mannskap ble satt under kraftig press fra start av, men holdt stand og klarte i tillegg å skape en del selv. Lagene tok sin første pause med 10-10 i skudd, men det skulle virkelig røyne på for Norge da de tsjekkiske vertene først fant nettmaskene.

– Vi slapp fra det i første periode, men i midtperioden ga vi bort pucken for mye og åpnet oss for mye. Da så det veldig stygt ut, men gutta reiste seg og viste bra moral i tredje periode, sa Thoresen til NTB etter tapet.

Lukás Kaspar ga Tsjekkia 1-0 litt over sju minutter ut i annen periode. Ikke lenge etterpå økte Redan Lenc ledelsen, mens Kaspar ble tomålsscorer bare fem minutter etter å ha scoret sitt første for kvelden.

Vondt ble til verre for Norge da Niklas Roest pådro seg en to minutters utvisning for slashing. Tsjekkia utnyttet overtallet da Jakub Jerábek la på til 4-0.

– Vi må bli bedre på å håndtere kamper mot temposterke og aggressive lag. I slike kamper må vi spille enklere og komme oss ut av egen sone. I tredje periode viste gutta forbedring, men vi må ta lærdom av pucktapene våre, mener Thoresen.

Matching

Der skuddstatistikken var jevn etter de første 20 minuttene, var det totaldominans fra Tsjekkia i midtperioden. Hjemmelaget gikk av isen til siste pause med 13-3 i skudd.

Norge hevet seg og "vant" skuddstatistikken 13-10 i tredje periode. Tsjekkerne pådro seg tre utvisninger mot slutten, men Norge klarte aldri å dra fordel av overtallsspillet.

I forrige uke kunne landslagstrener Petter Thoresen glede seg over 5-1 og 5-2 i to treningskamper mot Tyskland. Mot Tsjekkia måtte han klare seg uten profilene Mathis Olimb og Patrick Thoresen. Det var derfor ventet at Norge ville få mer å bryne seg på i onsdagens landskamp i Chornutov.

Tsjekkia er normalt på et høyere nivå enn Tyskland. Norge møter tsjekkerne igjen til ny kamp torsdag.

– Dette er kjempematching for oss. Vi møter et knallsterkt lag med KHL-proffer, så det er tøff motstand. Vi må sette pris på slike matcher før det braker løs i Paris i mai, sier Thoresen.

Snart VM

Rett etter påske samles det norske landslaget på nytt. Da venter det to kamper mot Danmark.

– Da får vi også med aktuelle spillere som har vært opptatt med NM-finalene. Det er fortsatt noen spillere som skal inn, men det er heller ikke lenge til spillerne fra klubber som Frölunda og Tappara er med. De er også opptatt med sluttspill, sa Thoresen til NTB i forkant av dobbeltkampen mot Tsjekkia.

Mats Rosseli Olsen, Johannes Johannesen og Mattias Nørstebø er nordmennene i Frölunda. Martin Røymark og Alexander Bonsaksen er begge i finske Tappara.

Før VM-sluttspillet i Paris skal Norge også spille treningskamper mot Slovakia.

Norges første kamp i VM er mot vertsnasjon Frankrike 6. april.

VMs gruppe A spiller sine kamper i Köln i Tyskland.

