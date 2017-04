Dortmund-spillerne tilbake på trening

Spillere og trenere møttes onsdag morgen på klubbens treningsfelt i Brackel-distriktet i Dortmund. Der gjorde man de siste forberedelsene til den utsatte kampen mot Monaco. Den spilles onsdag kveld med kampstart 18.45.

Tysk politi hadde skjerpet sikkerheten rundt treningen.

Tre eksplosjoner rammet lagets spillerbuss da den var på vei til kamparenaen i forkant av tirsdagens mesterligakvartfinale. To personer ble skadd, deriblant Dortmund-spilleren Marc Bartra. Han ble natt til onsdag operert for et brudd i håndleddet.

Tidligere Dortmund-trener Ottmar Hitzfeld ser at gamleklubben har havnet i en meget vanskelig situasjon. Han tror det blir vanskelig å skyve vekk tankene og fokusere alt på onsdagens kamp.

– I slike situasjoner har man ikke nok tid til å bearbeide spillerne. Man må rette fokuset tilbake mot fotballen, sier han til tyske Sky.

I Dortmund-leiren tror man samtidig at spillerne løser onsdagens oppgave.

– Jeg er sikker på at laget kan klare dette, sier klubbpresident Reinhard Rauball til tyske ZDF.

– Vi må vende tilbake til hverdagen så raskt som mulig. Det finnes ikke noe annet alternativ, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke til Bild – og tilføyer:

– Denne klubben er utrolig sammensveiset. Dette knytter oss enda sterkere sammen. Men til sjuende og sist må spillerne på banen, og der handler alt om konsentrasjon og fokus. Det blir den største utfordringen.

Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier.

