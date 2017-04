Anderlechts toppscorer starter ikke mot United

Den polske landslagsangriperen vil i beste fall kunne starte kampen på benken.

– Lukasz Teodorczyk trente ikke i dag, og han har fortsatt smerter og er usikker. Han kommer helt klart ikke til å bli en del av startelleveren, opplyser Anderlecht-trener Rene Weiler.

Det er et hardt slag for Anderlecht. Teodorczyk har denne sesongen scoret 20 mål på 28 seriekamper og står med sju mål på elleve kamper i Europa.

Det er ventet at svenske Isaac Thelin vikarierer på topp fra start mot United torsdag.

– Isaac er en veldig god spiller, men han trenger fortsatt å bli mer effektiv foran mål, mener Weiler.

Manchester United tar europaligaen svært seriøst. Det kan vise seg å bli storklubbens eneste inngangsbillett til mesterligaen neste sesong.

– Det er fantastisk å kunne måle krefter mot et lag på et slikt nivå, men vi er profesjonelle og går alltid for å vinne. Vi er realistiske og vet at United er favoritter, sier Weiler.

Returkampen går på Old Trafford neste uke.

