Dybala glitret da Juventus rundspilte Barcelona

Barcelona slo riktignok tilbake og sikret kvartfinaleplassen etter å ha tapt 0–4 i den første åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain, og nå har Luis Enriques mannskap en lignende oppgave foran seg.

Tirsdag havnet nemlig den katalanske storklubben igjen i solid trøbbel. Bare tre dager etter 0-2-tapet for Malaga i La Liga kom en ny nesestyver for seiersvante Barcelona-spillere.

– På marerittaktig kvelder som dette har vi ikke hatt den lille flaksen som skal til for å komme tilbake i kampen, sa trener Enrique etter kampen.

For Juventus ble tirsdagskvelden en opplevelse klubbens spillere og supportere sent vil glemme.

Dybala x 2

Kampen i Torino var kun sju minutter gammel da lille og tekniske Dybala viste seg fram for første gang. Argentineren fikk ballen av Juan Cuadrado og prikkskjøt hjemmelaget i ledelsen. Ballen snek seg inn i lengste hjørne bak gjestenes keeper Marc André Ter Stegen.

Midtveis i omgangen doblet samme Dybala ledelsen på enda vakrere vis. 23-åringen fikk ballen på 16 meters hold, og hamret den i nettet nede ved stolpen. Igjen var Ter Stegen sjanseløs.

Dybala har nå scoret sju mål på sine sju siste hjemmekamper.

Juventus-målvakt Gianluigi Buffon har til gode å vinne mesterligaen med klubben han har tjent i en mannsalder. Sekunder i forkant av 2-0-målet gjorde han en aldeles strålende redning som førte til kontringssjansen hjemmelaget scoret på.

Lionel Messi sto bak avslutningen, og måtte se 39-årige Buffon avverge scoring med et tigersprang.

Barcelona-trøbbel

Barcelona-trener Luis Enrique tok grep i pausen i håp om å snu kampen. Venstreback Jeremy Mathieu ble ofret til fordel for midtbanespiller André Gomes.

Det trekket forhindret ikke nye Juventus-sjanser, og ti minutter ut i omgangen kom 3–0. Forsvarsbautaen Giorgio Chiellini steg til værs på et hjørnespark og stanget ballen i mål via stolpen.

Scoringen var midtstopperens andre på 53 kamper i mesterligaen. Sist veteranen var i målprotokollen var helt tilbake i 2009.

Barcelona hadde kun gått målløse av banen i fire kamper denne sesongen før tirsdagens kvartfinale. I Torino ble det igjen ingen scoringer for Messi og lagkameratene.

Det innebærer ganske sikkert at uroen i den katalanske storklubben øker. Tapet for Malaga lørdag betyr at ligagullet kan glippe, og tidligere tirsdag kom beskjeden om at Neymar må stå over det kommende "El Clásico"-oppgjøret mot serieleder Real Madrid med karantene.

