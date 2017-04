Dortmunds Bartra skadd i eksplosjoner – mesterligakamp utsatt

Dortmund skulle etter planen spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco tirsdag kveld. Den blir det ingenting av. Oppgjøret er nå utsatt til onsdag.

Rundt en time før kampstart kom meldingen om at det hadde oppstått en hendelse utenfor det tyske lagets spillerbuss. En talsmann for tysk politi bekreftet kort tid etterpå at tre sprenglegemer hadde gått av.

Samtidig ble det opplyst at én person være kjørt til sykehus etter episoden. Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke bekrefter at det dreier seg om den spanske landslagsspilleren Marc Bartra.

– Håper du får en god og rask bedring, skriver Dortmund på sin Twitter-konto.

Klubben bekreftet kort tid etter episoden at alle klubbens øvrige spillere var i sikkerhet.

Spillerbussen skal ha fått skader på to steder. Eksplosjonene skal ha funnet sted i det Dortmund-spillerne forlot spillerhotellet i byen.

Ifølge flere kilder pågikk det ved 20-tiden samtaler mellom representanter for Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og klubbene om hvorvidt kampen skulle avvikles etter planen.

Ved 20.30-tiden kom bekreftelsen på at kampen er utsatt i ett døgn. Det opplyste blant annet klubbene selv via sine offisielle kanaler. Kampstart onsdag blir 18.45.

