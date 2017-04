Minde reddet norsk seier med perlescoring 11 sekunder etter avspark

Gjestene rakk knapt å feire ferdig før Minde slo til i solskinnet i Skien. Bare elleve sekunder etter Norges avspark skrudde hun vakkert inn vinnermålet i lengste kryss.

– Det er alltid godt. Man rekker nesten ikke bli skuffet engang etter 1-1-målet fordi scoringen kommer så fort. Det gir ny energi til jentene. Det er veldig godt, sa Minde til NTB.

Det var Linköping-proffens tiende landslagsscoring.

– Det var bra det. Jeg fikk en lang ball, passerte backen og skjøt så med venstre. Den gikk rett i krysset, smilte hun.

Etter seks kamper i varmere strøk i Spania og Portugal fikk Sjögren mandag endelig sin hjemmedebut. Allerede etter åtte minutter kunne svensken juble sammen med de 871 oppmøtte på stadion.

Alene med keeper var Ada Hegerberg iskald. I forkant ble Lyon-stjernen fint spilt gjennom av Caroline Graham Hansen. Europas beste kvinnelige fotballspiller fikk god tid til å sette sitt 38. landslagsmål.

Norge var det klart førende laget, men dabbet av i annen omgang. Det ga Sveits muligheten til å gjøre 1-1 etter litt over en time spilt. Lara Dickenmann skjøt fra 20 meter og fikk drømmetreff.

Snytt?

De norske jentene trengte ikke deppe lenge. Sekunder senere fant Minde nettmaskene.

Et par minutter etter 2-1-scoringen trodde Hegerberg at hun hadde gjort sitt annet mål for kvelden, men ble avvinket for offside. Det var en tvilsom avgjørelse.

– Jeg har hørt at vi kanskje skulle hatt ett mål til. Jeg har ikke sett bildene selv, men det spiller ingen rolle nå. Det var et pent angrep, sa Martin Sjögren til NTB.

Det var en fortjent norsk seier. Særlig før pause kom Hegerberg til flere situasjoner alene med Sveits' målvakt. Kombinasjonsspillet med Graham Hansen lover også godt foran fotball-EM i juli.

Norge holdt på å komme helt skjevt ut i mandagens landskamp. Før tre minutter var spilt nølte stopper Maria Thorisdottir med ballen i beina, og dermed kunne Ramona Backmann snappe den opp og gå på løp mot Ingrid Hjelmseth. Maren Mjelde lyktes med å klarere i siste liten.

I rute

Sjögren har ledet Norge i sju kamper. Fasiten er fire seirer, én uavgjort og to tap.

Norge har to kamper igjen før EM. Den ene er mot USA 11. juni i Sandefjord, mens den andre er under precampen i forkant av mesterskapet.

– Jeg føler vi har kommet godt på vei, og vi er i rute. Vi har fortsatt en del å jobbe med, men vi har tid på oss, og skal bli klar til mesterskap, lover matchvinner Kristine Minde.

I gruppespillet skal det norske laget møte vertsnasjon Nederland, Belgia og Danmark. Første oppgjør spilles 16. juli.

Norge tapte EM-finalen 0-1 for Tyskland i 2013. Da brente de norske jentene to straffespark.

(©NTB)