Elyounoussis trener får ikke fortsette

Basel-ledelsen bekreftet mandag at Fischer ikke får fortsette til tross for at han styrer Elyounoussi og lagkameratene mot et soleklart ligagull – Basels åttende på rad.

Fischer opplyser selv i en uttalelse at han har kjent til planene om endringer i trenerteamet siden i januar.

Den avtroppende Basel-treneren ble ansatt i jobben i 2015 og førte den sveitsiske storklubben til ligagull på første forsøk.

Mesterligadeltakelsen endte samtidig skuffende etter Basels standarder denne sesongen. Klubben røk ut i gruppespillet etter å ha havnet i en tøff gruppe som blant annet inneholdt Arsenal og Paris Saint-Germain.

Når Fischer forlater trenerposten foran neste sesong, vil Basel ha startet sesongen med ny trener for sjette gang siden 2011.

Mohamed Elyounoussi og lagkameratene har i øyeblikket 17 poengs forsprang til forfølgerne i den sveitsiske toppserien. I helgen ble det 1–1 mot serietoer Young Boys. Elyounoussi scoret Basels mål.

(©NTB)