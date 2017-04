Arsenal på etterskudd i toppkampen

Andros Townsend sørget for at hjemmelaget ledet til pause, mens Yohan Cabaye økte til 2-0 på vakkert vis i det 63. minutt. Luka Milivojevic fullførte ydmykelsen da han satte inn 3-0 fra straffemerket kun fem minutter senere.

Arsenal beleiret hjemmelagets banehalvdel etter scoringene, men klarte ikke skape målsjanser. Dermed gikk Arsène Wengers menn på sitt fjerde strake bortetap i Premier League. Det har aldri Wenger opplevd i løpet av sine 21 år i klubben.

– Jeg forstår at fansen er skuffet og vi er alle dypt skuffet i kveld. Hvert eneste tap er en stor bekymring. Jeg har ledet over 1100 kamper for Arsenal og vi er ikke vant til å tape. Det er en stor bekymring. Dessverre er det slik det er og vi må svare raskt og ikke akseptere det, sa Wenger til Sky Sports.

Med tapet forblir Arsenal på sjetteplass på tabellen. Tre poeng skiller opp til Manchester United på plassen foran, mens fjerdeplassen og mesterligaspill neste sesong, som har Arsenal har lagt beslag på i mange år, er sju poeng unna.

– Vi er i en vanskelig posisjon og kveldens kamp hjelper ikke, sa Wenger.

– Skuffet

– Jeg er skuffet og bestemt på å gjøre det rett igjen. I kveld er ikke min situasjon bekymringen. Det er at vi taper en stor kamp og det er en stor bekymring, la han til.

Crystal Palace, under ledelse av Sam Allardyce, tok på sin side sin femte seier på de seks siste kampene. Ned til Swansea under nedrykksstreken skiller det seks poeng, men Allardyces menn har én kamp til gode på sin bunnkonkurrent. Palace tok dermed et langt steg vekk fra nedrykksstriden.

– At vi vinner er ikke et sjokk for meg. Vi spilte mot Chelsea og vant den kampen. Resultatet kan kanskje være et sjokk, men vi vant og gjorde det bedre enn sist. Vi vet alle at Arsenal går gjennom sin verste tid på flere år, men den eneste måten å utnytte det på er å spille bra. Alt gikk perfekt for oss i kveld, sa Allardyce til Sky Sports.

Straffespark

Begge lag hadde flere muligheter til å finne nettmaskene i første omgang, men det var kun Andros Townsend som klarte det. Den tidligere Tottenham-spilleren ble servert av Wilfried Zaha, og gjorde ingen feil da han fikk sjansen fra kort hold.

Christian Benteke hørte nettsus i starten av andre omgang, men assistentdommeren vinket for offside.

Bedre gikk det for Cabaye da han fikk ballen av Zaha på 16 meter. Franskmannen klemte til på sin første berøring og curlet ballen vakkert i mål.

Vikarierende Arsenal-keeper Emiliano Martinez rev ned Townsend innenfor egen boks fem minutter senere, og fra straffemerket var Milivojevic sikker.

Crystal Palace var nærmere 4-0 enn Arsenal var redusering. Dermed måtte Arsenal-fansen dra tomhendte hjem til sin del av London.

