Trondsen-suser i Sarpsborg-seier

22-åringen, som har én landskamp for Norge, sende Sarpsborg i ledelsen etter kun to minutter da han hamret ballen i mål fra 25 meters hold.

Det presise venstrebeinet sørget for ny scoring i annen omgang da Trondsen fant hodet til Anders Østli på en corner. Keeper Iven Austbø var på ballen, men headingen var for hard og gikk i mål.

Trondsen står med fire målgivende pasninger og én scoring på tre serierunder.

– Det smaker godt med målgivende og mål. Jeg liker å få ballen og jeg vet at jeg er god med ballen, sa Trondsen til Eurosport.

Het Mortensen

Patrick Mortensen scoret sitt tredje mål på to kamper da han fastsatte resultatet til 3-0 etter å ha blitt servert av spisskollega Jonas Lindberg.

Sarpsborg er det eneste laget, sammen med regjerende mester Rosenborg, som står med full pott så langt denne sesongen.

– Vi må bare fortsette og stå på på trening og spille bra, så kan det bli morsomt utover sesongen, sa Trondsen.

Viking, som måtte gi bort nøkkelspiller Abdi Ibrahim til Vålerenga rett før seriestart grunnet stram økonomi, har inntatt plassen som tabelljumbo. Viking-trener Ian Burchnall skylder på Norges Fotballforbund.

– Det har vært en tøff uke. Dette var ikke en bra kamp. Vi har blitt tatt av kampoppsettet, det er en skandale at vi har måttet spille tre kamper på sju dager. Jeg så at spillerne ikke hadde noen krefter igjen, sa Burchnall til Eurosport.

Kontrollert

Det meste handlet om hjemmelaget på Sarpsborg stadion. Åtte minutter etter sjokkstarten mistet Austbø et frispark fra Lindberg, men heldigvis for Viking var André Danielsen på rett sted, slik at han fikk klarert.

Vikings første målsjanse kom etter 26 minutter. Kristoffer Haugen fant Julian Ryerson, men Anders Kristiansen reddet hodestøtet.

Austbø viste seg fram på samme vis da han fikk fingrene på to susere fra Lindberg, én i første omgang og én i annen omgang.

Etter de to siste scoringene hadde Sarpsborg full kontroll, og det var ingen tvil om at poengene ville bli igjen i Østfold.

