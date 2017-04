Sandnes Ulf og Ranheim uten poengtap

Sandnes Ulf slo Levanger 1–0 på bortebane, mens Ranheim slo Jerv 2-1, også det på fremmed gress.

Kjell Rune Sellin ble matchvinner for Sandnes Ulf med sin scoring etter 38 minutter på Moan.

Mads Reginiussen var mannen bak Ranheims to mål. Han gjorde 1–0 etter en drøy halvtime i 1. omgang og økte til 2–0 fem minutter etter pause. Hjemmelaget skapte nytt liv i oppgjøret da Jacob Toft reduserte til 1–2 med snaue kvarteret igjen.

Også Tromsdalen så ut til å stikke av med alle poengene i bortekampen mot Elverum etter at Mohammed Ahamed Jama sto bak gjestenes tidlige scoring. Den svenske debutanten Amor Layoni ordnet derimot ett poeng med nærmest det siste sparket på ballen fem minutter ut i ekstratiden.

Heldige Start

Start, som er opprykkskandidat nummer én, slo til med sesongens første borteseier i 1. divisjon da Kongsvinger ble slått 2–0 på Gjemselund søndag. Start åpnet sin forventede retur til Eliteserien forrige helg med å redde 2–2 hjemme mot Fredrikstad. Den første trepoengeren må betegnes av det heldige slaget. For Kongsvinger ble det lagets annet tap. Forrige helg røk laget 2–3 borte mot en annen opprykkskandidat, Bodø/Glimt.

Det ble en intensiv kamp fra start med høyt tempo. Det ble ingen scoringer før hvilen, men begge lagene hadde hvert sitt forsøk i rammeverket. Først Start med en heading i tverrliggeren, før hjemmelaget, som avsluttet best, hadde et skudd i stolpen.

KIL fortsatte å ta initiativet etter pause, men etter en times spill var Jørgen Kolstad litt uoppmerksom som bakerste mann. Han virket å få en dytt i ryggen slik at Dennis Antwi kunne snappe opp ballen og sette den i mål. Det hadde ikke vært mange som hadde protestert hvis dommeren hadde blåst frispark til fordel hjemmelaget.

Start var hele tiden gode og ikke minst tette bakover. Antwi lå hele tiden høyt og ventet på kontringer. To ganger fikk han sjansen. Første gang fikk KIL-målvakt Aleksej Gorodovoij så vidt tåen på ballen, den andre gangen måtte målvakten ty til ulovligheter med å stoppe Antwi, slik at det ble straffe.

Kaptein Simon Andreas Larsen var sikkerheten selv fra straffemerket og la på til 2-0, som også ble sluttresultatet.

Glimt reddet ett poeng

Bodø/Glimt fikk det tøft i bortekampen mot Åsane og kom under 0–1 tidlig i annen omgang. Laget reddet derimot ett poeng med Martin Bjørndals utligning fire minutter på overtid.

For Glimts assistenttrener Kjetil Knutsen ble kampen noe spesiell. Han ledet laget forrige sesong, men fikk ikke fortsette til tross for betydelig støtte blant spillerne. Mons Ivar Mjelde tok over.

Kristoffer Stephensen sto for Åsanes første mål i 1. divisjon denne sesongen.

Ullensaker/Kisa havnet under med 0–1 borte mot 1. divisjonsdebutantene Arendal. Ylldren Ibrahimaj var mannen bak målet sju minutter etter pause.

Andreas Aalbu sto for Ull/Kisas utligning, mens Kristoffer Ødemarksbakkens fullførte snuoperasjonen med sin 2-1-scoring ett minutter før slutt.

Dermed er Arendal og Kongsvinger de eneste lagene uten poeng så langt i 1. divisjon.

Nykommerne Florø spilte for annen gang 1–1. Denne gangen var det borte mot Strømmen. Stian Rasch gjorde 1–0 etter en snau halvtime. Runar Hove gjorde at floringene fortsatt ikke har tapt i nest øverste divisjon.

Mjøndalen og Fredrikstad kompletterer runden tirsdag.

