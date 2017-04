Neuville-seier på Korsika, Mikkelsen suveren på nivå to

Etter en treg start på asfaltrallyet tok Neuville over ledelsen etter lørdagens fartsprøver. Til slutt slo han regjerende verdensmester Sebastien Ogier med 54,7 sekunder.

Dani Sordo tok den siste pallplassen. Den spanske treeren var ytterligere 1,3 sekunder bak vinnertiden.

Mikkelsen vant RC2-klassen på Korsika overlegent. Totalt sett ble han nummer sju på den franske middelhavsøya. Det skilte over åtte minutter opp til Neuville.

Siden den tyske bilgiganten Volkswagen trakk seg fra rallysporten etter forrige sesong, ble Mikkelsen sittende uten plass blant de beste rallyførerne. For annen gang i år kjørte han en Skoda i klassen under.

Der var han klart best og slo nestemann med over minuttet.

– Å vinne var målet, og jeg er veldig fornøyd med at vi klarte det. Vi gjorde jobben vår i det som har vært et veldig fint løp. Forholdene har vært bra, selv om det enkelte steder lå en del grus i svingene. Det bidro også til at vi måtte være litt ekstra forsiktige, sa Mikkelsen.

Ole Veiby kjørte også i RC2-klassen. Han tok femteplassen og var 8.27,1 minutter bak Mikkelsen. Totalt ble han nummer 14 i Rally Korsika.

(©NTB)