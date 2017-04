Moen knuste 30 år gammel maratonrekord

26-åringen krysset målstreken i den tyske byen på tiden 2.10.07. Den gamle rekorden ble satt av Kvernmo under London maraton for 30 år siden.

Moen var 15 sekunder bak søndagens vinner, Allan Kiprono fra Kenya.

– Det at det gikk 30 år før rekorden ble slått, viser bare hvor bra løp dette var av Sondre. Folk før ham har prøvd uten å klare det. Det er utrolig kjekt at han fikk det til, sier sportssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund til NTB og legger til:

– Sondre er en ekstremt dedikert utøver og jobber hardt. Det er tidlig i sesongen, men det er godt å se ham gjøre dette løpet allerede nå. Det lover bra for fortsettelsen.

Magetrøbbel

Vidar-løperen slo sin personlige rekord med over to og et halvt minutt. I november 2015 løp han inn til 2.12.54.

Ifølge Tjørhom slet Moen litt med magen de siste kilometerne, men det stoppet han ikke fra å ta knekken på Kvernmos rekord.

– Det er mye som kan skje på en maraton, særlig mot slutten. Sondre bet tennene sammen og holdt distansen ut.

Planer

Han blir etter alle solemerker å se under verdensmesterskapet i friidrett i London i august.

– Sondre har tilbrakt mye av vinteren i utlandet. Vi skal sette oss ned og snakke om veien videre når han er tilbake. Jeg regner med han har klare planer om hvordan han skal legge opp løpet fram mot VM, forteller Tjørhom.

Moen ble nummer 19 på fjorårets OL-maraton i Rio de Janeiro.

