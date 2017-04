Kissel avgjorde i forlengning

– Helt utrolig å kunne avgjøre. Det var en heldig sprett, men vi fortjente seieren, sa Dan Kissel til TV 2.

Dermed kan Stavanger Oilers avgjøre NM-gullet på bortebane i Asker tirsdag. Det var gått 6.52 minutter ut i forlegningen da Kissel fant nettmaskene bak Frisk-målvakt Kenneth Helgesson.

– Herlig å dra i land denne seieren, slo Stavanger-trener Pål Gulbrandsen fast overfor TV 2.

Det var gjestene som kom best i gang. Etter en målløs åpningsperiode var Nick Pageau frampå i et overtallsspill og sendte gjestene opp i 1–0 tidlig i annen periode.

Til tross for et stort overtak fra Stavanger var det lagets poengkonge Mark van Guilder som sto for utligningen. Bare 46 sekunder senere førte Vinny Saponari Asker-laget i ny ledelse.

I den tredje perioden ga Stavanger virkelig gass. Josh Soares tidlige scoring i perioden førte til et stort press fra hjemmelaget. Hjemmepublikum trodde kanskje at matchen ble avgjort da Eric Nystrom gjorde 3-2, men en hjemvendt ishockeyveteran fra Asker ville noe annet.

Anders Bastiansen dukket opp og satte inn 3–3 med 1.09 igjen av perioden. Dermed måtte lagene ut i "sudden death" og der avgjorde Kissel.

Stavanger jakter sitt åttende NM-gull og det sjuende strake, mens Frisk Asker er ute etter sitt fjerde NM-gullet. Det forrige kom for 15 år siden. Laget må imidlertid vinne den sjette kampen på hjemmebane tirsdag.

– Vi gjorde for mange feil i egen sone. Vi må ta noen grep foran neste kamp, men vi har fortsatt sjansen, sa Frisk Asker-trener Sune Bergman.

