Kenyansk ektepar vant Paris maraton

Søndagens triumf var Lonyangata hittil største i karrieren. Han krysset målstreken på tiden 2.06.10. Landsmannen og forhåndsfavoritten Stephen Chebogut ble slått med 46 sekunder.

Solomon Yego tok tredjeplassen og sørget for helkenyansk seierspall.

Mens den franske hovedstaden badet i sol søndag, skulle Paris maraton vise seg å bli rene familieidyllen. Rionoripo satte rekord med tiden 2.20.55 under kvinnenes løp.

Ekteparets seirer fikk fram smilene igjen i kenyansk friidrett. To døgn tidligere kom sjokkbeskjeden om at fjorårets OL-mester Jemima Sumgong hadde testet positivt for bruk av EPO.

32-åringen, som var den første kenyanske kvinnen til å vinne olympisk gull i maraton, avla den positive prøven utenfor konkurranse mens hun oppholdt seg i hjemlandet.

Sumgong er også regjerende vinner av London maraton.

