Kapteinen i fokus da Vålerenga tapte

Midtstopperprofilen var involvert i omtrent alt som var av kampavgjørende situasjoner på landskamparenaen. For gjestene ble Flamur Kastrati dagens mann. Spissen scoret begge vestfoldingenes mål og sørget for at Sandefjord brøt en uhyggelig lang og lite hyggelig kamprekke.

Vestfold-klubben hadde ikke vunnet på bortebane i Eliteserien på 31 kamper før møtet med Vålerenga. Både 2010- eller 2015-sesongen var fri for borteseirer. Søndag kom endelig den etterlengtede trepoengeren.

Etter kampen handlet samtidig mye om nevnte Tollås Nation, som var involvert på godt og vondt for hjemmelaget.

Klar straffe

Første omgang var 37 minutter gammel da Sandefjord fikk straffespark, en dommeravgjørelse det var svært lite diskusjon rundt. Håvard Storbæk nådde ballen før Tollås Nation og gikk i bakken innenfor 16-meteren.

Straffesparket plasserte Flamur Kastrati helt inne ved stolpen, utakbart for Vålerenga-keeper Marcus Sandberg. Sandefjord-spissen fulgte opp med å feire ledermålet foran hjemmefansen og fikk med et gult kort på kjøpet.

Fire minutter ut i annen omgang var så Tollås Nation involvert i motsatt ende av banen. Herman Stengel, som spilte sin 100. kamp i Eliteserien, slo hjørnesparket og det påfølgende hodestøtet fra midtstopperen var det klasse over.

Tollås Nation fikk samtidig stå merkelig alene og prikke inn utligningen.

To gule kort

Etter 63 minutter var så kampen over for den tidligere Aalesund-spilleren. Tollås nation løp Sandefjord-spiss Pau Morer over ende og fikk sitt andre gule kort av dommer Rohit Saggi. Dermed var hjemmelaget plutselig redusert til ti mann.

Det utnyttet Sandefjord, og Flamur Kastrati ble matchvinner da han pirket inn 2-1-målet noen minutter senere. På tampen forsøkte Vålerenga å sette trykk på gjestene fra Vestfold, men trener Ronny Deila måtte bokføre et nytt tap.

Vålerenga hadde kun tapt ett av ti tidligere møter med Sandefjord på øverste nivå i norsk fotball foran søndagens kamp.

