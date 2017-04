Formel 1: Hamilton slo tilbake og vant i Shanghai

Mercedes-stjernen hadde fordel av beste startspor og slo sin argeste konkurrent Sebastian Vettel (Ferrari) med 6,250 sekunder. Hamilton vant i Shanghai for femte gang i karrieren.

For to uker siden var rollene omvendt. Under formel 1-åpningen i Australia vant Vettel klart foran Hamilton. Dermed ligger duoen helt likt i VM-sammendraget med 43 poeng hver.

– Dette kommer til å bli en av de jevneste tittelkampene, om ikke den aller jevneste. Ferrari har gjort en fantastisk jobb, og det er bra at vi begge er med og kjemper. Det var tøft for alle i dag. En stor takk til laget mitt, sa Hamilton.

Sterkt av Verstappen

Den nederlandske unggutten Max Verstappen hadde også god grunn til å smile. 19-åringen slet tungt under lørdagens kvalifisering og måtte starte søndagens løp som nummer 16, men Red Bull-føreren endte til slutt på pallen med en sterk tredjeplass.

– Det var et veldig krevende, men spennende løp. Jeg tror jeg kjørte forbi ni biler i åpningsrunden, så dette var en meget bra dag, sa Verstappen.

Løpet i Shanghai fikk en kaotisk start, og sikkerhetsbilen måtte i aksjon. Lance Stroll (Williams) og Antonio Giovinazzi (Sauber) måtte tidlig bryte VM-runden. Sistnevnte smadret bilen sin for andre dag på rad.

Bottas ikke helt på topp

Hamilton kunne bygge en solid ledelse fra beste startspor. Hans finske lagkamerat Valtteri Bottas, som var tredje raskest i kvalifiseringen, måtte kjempe seg opp i feltet etter perioden med sikkerhetsbilen på banen.

Til slutt endte Bottas på en noe skuffende sjetteplass.

Daniel Ricciardo (Red Bull) var i mål som nummer fire, mens Ferrari-stjernen Kimi Räikkönen tok femteplassen.

Sesongens tredje Grand Prix går i Bahrain førstkommende søndag.

