Endelig kunne Avermaet triumfere

Regjerende OL-mester Avermaet hadde i sin meget innholdsrike karriere til gode å vinne et av de såkalte monumentene i sykkelsporten foran søndagens ritt. På velodromen i Roubaix kunne han endelig slippe jubelen løs etter utallige mislykkede forsøk.

- Jeg kan ikke helt tro det. Jeg trodde ikke jeg skulle klare å vinne. Jeg var så sliten på slutten, men nå er jeg bare lykkelig over å ha vunnet mitt første monument, sa Avermaet.

Seieren kom ikke gratis. Belgieren, som ble nummer to i årets Flandern rundt, måtte bytte sykkel underveis etter et uhell og tapte nærmere minuttet til hovedfeltet. Opphentingen kostet mye krefter, og tidligere i rittet hadde han også måttet ha hjelp med styret på sykkelen. Likevel ble det seier.

31-åringen hadde følge av tyske Sebastian Langeveld og tsjekkiske Zdenek Stybar på de siste kilometerne, men inne på velodromen avgjorde Avermaet rittet.

Stybar ble andremann, mens Langeveld tok tredjeplassen.

Veteranens seier var Belgias første i det prestisjetunge rittet siden Tom Boonens triumf i 2012.

Norske problemer

Lenge så det lyst ut for Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, men mekaniske problemer skapte store problemer for begge. Kristoff og hans Katjusja-lag kjørte et tilnærmet feilfritt Paris-Roubaix inntil innledningen av den beryktede Arenbergskogen, der Kristoff brøt rittet i 2015. Da pådro nordmannen seg en ulykksalig punktering og måtte bruke mye krefter på å kjøre seg opp igjen til teten.

Til alt hell hadde en av de store forhåndsfavorittene, belgiske Greg Van Avermaet, havnet i store problemer litt tidligere. Kristoff havnet i den belgiske veteranens gruppe og fikk god hjelp til å tette luken. Kristoff sved likevel av mye krefter og med få mil igjen å sykle måtte han igjen bytte sykkel som følge av tekniske problemer.

Rogalendingen forsøkte iherdig å tette luka til teten, men lyktes aldri.

Samme skjebne led Edvald Boasson Hagen. Dimension Data-profilen måtte skifte hjul etter en punktering 65 kilometer før mål, og slet tydelig med sykkelen også etter hjulskiftet. Det kostet rudsbygdingen såpass mange sekunder at heller ikke han fikk med utfallet å gjøre.

Velt og dramatikk

Regjerende verdensmester Peter Sagen var på forhånd lansert som én av de aller heteste kandidatene, men det nådeløse "helvete i nord" skapte trøbbel også for ham.

Med 75 kilometer igjen å sykle la Sagan ekstra trykk på gasspedalen og fikk en luke på rivalene sammen med tre andre ryttere. Angrepet så skummelt ut, inntil Sagan punkterte og falt tilbake til forfølgergruppen.

Tre mil før mål var den slovakiske stjernen igjen på offensiven, men på ny fikk han problemer med sykkelen. Dermed var også han ute av seierskampen.

Den belgiske veteranen Tom Boonen syklet karrierens aller siste sykkelritt søndag. Han kom inn sammen med gruppe to.

De øvrige tre nordmennene i rittet – Daniel Hoelgaard, Truls Korsæth og Amund Grøndahl Jansen – kom til mål langt bak teten.

