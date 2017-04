Tottenhams storseier imponerte sjefen

Mauricio Pochettinos mannskap setter med det litt press på serieleder Chelsea, som møter Joshua Kings Bournemouth senere lørdag.

På White Hart Lane har ikke Spurs avgitt poeng siden 29. oktober i fjor da Leicester var på besøk og klarte 1-1. Pochettino skrøt uhemmet av egne spillere etter storseieren.

– Wow, det er mange ting som imponerer meg. Vi spilte meget godt og hadde en veldig bra energi i laget. Spillerne fortjener all ære, for energien og fotballen var fantastisk. Det ble 4-0, men vi hadde fortjent å score flere mål. Jeg er veldig stolt over denne prestasjonen, sa Pochettino.

Mot Watford ga Dele Alli Tottenham ledelsen etter 33 minutter med et vakkert skudd som han skrudde i lengste hjørne.

Formsterk sørkoreaner

Eric Dier doblet etter 39 minutter etter forarbeid av Son Heung-min. Sistnevnte gjorde deretter alt på egen hånd minuttet før pause. Eriksen spilte til den sørkoreanske formspilleren, som med venstrefoten satte inn 3-0.

Etter 55 minutter økte Son til 4-0 etter et glimrende innlegg fra Kieran Trippier.

Etter 60 minutter fikk også Tottenham-stjernen Harry Kane verdifull kamptrening etter sin ankelskade som har holdt ham ute av spill siden midten av mars. Spissen, som har scoret 19 mål på 22 kamper i Premier League, blir en svært viktig brikke for Mauricio Pochettinos lag i sesonginnspurten.

Etter 76 minutter fikk han en gyllen sjanse til å markere comebacket med scoring da et innlegg fra Trippier var centimeter unna å treffe pannebrasken til engelskmannen og stanges i mål.

Nærmer seg serielederen

Ti minutter før full tid hadde Son alle tiders mulighet til å bli tremålsscorer da han ble spilt alene med keeper av Harry Kane. Avslutningen sto imidlertid ikke i stil med prestasjonen i kampen og gikk utenfor målet til Heurelho Gomes.

Tottenham har med seier 68 poeng og er med det kun fire poeng bak Chelsea, som har én kamp mindre spilt.

Watford ligger midt på tabellen med sine 37 poeng.

(©NTB)