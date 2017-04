Ruud/Durasovic tapte doublekampen mot Danmark

Det svært så rutinerte danske paret fikk en god åpning på kampen og brøt tidlig i det første settet. De unge norske spillerne klarte aldri å overta initiativet eller sette det danske paret under press slik at settet endte 4–6.

I det andre settet brøt også danskene tidlig til 2–0. Første mulighet til å bryte danskenes serve kom på stillingen 2–3. En solid serveretur fra Ruud gjorde at Kromann feilet og Norge utlignet til 3–3.

Spilte seg opp

De norske spillerne på 18 og 20 år begynte å bli mer og mer samspilte. De spilte solid tennis og klarte å få danskene til å gjøre feil. Norge tok hjem annet sett med 6-4, og utlignet stillingen.

Det danske paret har spilt sammen i nesten sju år og kan se tilbake på flere gode resultater i double.

De klarte å bryte Ruuds serve direkte og var på ny oppe i 2-0-ledelse i det tredje settet. Nordmennene reduserte til 1-2, men i motsetning til i det forrige settet klarte de ikke å komme nærmere. Danskene tok hjem settet med klare 2–6.

Gode ved nettet

I det fjerde settet klarte heller ikke Ruud å holde sin serve. Danskene klarte hele tiden å stresse de norske spillerne til å gjøre enkle feil. Den norske duoen hadde mulighet til å bryte til 2-2, men misbrukte sjansen. De to danske var spesielt gode framme ved nettet og det klarte Ruud og Durasovic aldri helt å finne noe godt grep imot. Settet endte med 2–6 og danskene er i ledelsen med 2–1 etter at to single- og én doublekamp er gjennomført.

Søndag skal det spilles to singlekamper. De går mellom Ruud og Nielsen, mens Durasovic møter Hess-Olesen. Vinneren av oppgjøret i Stavanger møter enten Sør-Afrika eller Slovenia i opprykkskamp i september. Taper Norge for Danmark beholder de plassen i 2. divisjon.

(©NTB)