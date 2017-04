Rosenborgs pangåpning holdt inn mot erkerivalen

Hjemmelaget fikk en pangstart foran 20.843 feststemte tilskuere. Med to mål mellom det sjuende og niende minutt kunne RBK knapt fått en bedre åpning på lørdagens toppkamp. Jevtovic scoret det første, mens Fredrik Midtsjø doblet like etter.

Molde våknet til liv etter reduseringen, som gikk i nettet via RBKs superstjerne Nicklas Bendtner. Gjestene klarte spesielt å presse erkerivalen i en lengre periode etter pause.

– Vi startet veldig bra, men ble litt reserverte da de fikk målet sitt litt ut av ingenting. Vi begynte å verne om ledelsen, og det er ikke noe vi skal gjøre. Hadde vi vært litt mer presis og dyktige, hadde vi straffet Molde da de gikk mye framover mot slutten, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Jevtovic fant nettmaskene da han upresset gjorde 1-0 med innsiden av høyrefoten. Scoringen kom i kjølvannet av et innlegg fra Pål André Helland. Ballen spratt via en Molde-spiller og Vegar Eggen Hedenstad før den trillet videre til Jevtovic. Serberen beholdt roen og avsluttet kontrollert.

23-åringen, som er på utlån fra tyrkiske Antalyaspor, har definitivt funnet seg til rette på Lerkendal. Jevtovic scoret også i supercupkampen mot Brann (2-0-seier) og i serieåpningen mot Odd (3-0).

Selvmål

Molde rakk knapt å svelge unna skuffelsen før hjemmelaget doblet til 2-0. Igjen var Jevtovic sentral. Etter en vakker bakromspasning fra Bendtner avsluttet nyervervelsen alene med Andreas Linde, men MFK-keeperen blokkerte skuddet. Ballen spratt opp i luften og hadde retning mot mål, men Midtsjø ville være på den sikre siden og forlenget den videre med en heading.

Ole Gunnar Solskjærs utvalgte trengte ikke vente lenge på den viktige 1-2-reduseringen. Etter et frispark i det 21. minutt endte ballen i nettet da Stian Gregersens hodestøt gikk via stolpen og en intetanende Bendtner. Det ble kreditert som et selvmål.

Etter pause lyktes Molde med å kjøre kampen en stund i jakten på utligningsmålet. RBK ble presset til å gjøre flere feil.

Gjestene var nærmest da Fredrik Brustad hoppet til værs ved bakerste stolpe og stanget ballen i aluminiumen.

Ikke milevis unna

Rosenborg klarte etter hvert å få mer kontroll på oppgjøret. Samtidig dalte initiativet fra bortelaget ettersom uttellingen aldri kom. På tampen klarte MFK å stresse vertene igjen, men Kåre Ingebrigtsens mannskap holdt unna.

– Det er tre minutter som ødelegger for oss. Vi er dårlige i forsvar, rett og slett. To enkle mål imot. Vi fikk testet gutta om de har det i seg å reise seg, og det gjorde vi. Vi var to centimeter unna å få uavgjort, så responsen var god. Vi er ikke milevis unna, sa Solskjær etter kampen.

Etter tre serierunder har RBK full poengpott. Fjorårets dobbeltmester er tre poeng foran Molde, som før lørdagens toppkamp også hadde innledet sesongen med to seirer.

2. påskedag drar Rosenborg til Stavanger for å møte Viking, mens Molde tar imot Vålerenga på eget gress.

