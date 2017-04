Griezmann tente Barcelona-håpet

1-1-resultatet i det prestisjetunge lokaloppgjøret i spansk fotball var en vitamininnsprøytning til Barcelona foran katalanernes bortemøte med Malaga senere lørdag. Kun tre poeng skiller lagene foran den kampen.

Samtidig vil Barcelona ha én kamp mer spilt enn Real Madrid når senkampen er unnagjort.

Med sju fulle serierunder igjen å spille er det imidlertid full fyr i kampen om La Liga-tittelen. Hadde Real Madrid holdt unna for byrival Atletico på hjemmebane lørdag, ville situasjonen vært noe mer komfortabel for mannskapet til Zinédine Zidane.

Solid heading

Scoringen som lenge skilte de to Madrid-gigantene i byderbyet kom sju minutter etter pause. Et innlegg fra tyske Toni Kroos havnet på hodet til Pepe, og headingen som fulgte var det solid klasse over.

Midtveis i omgangen kolliderte så målscoreren uforskyldt med lagkamerat Kroos og måtte forlate banen etter først å ha forsøkt å spille videre. Fra sidelinjen fikk portugiseren se lagkameratene holde Atletico fra livet inntil fem minutter gjensto.

Da fant Angel Correa franske Griezmann med en utsøkt gjennombruddspasning. Real-keeper Navas forsøkte å gjøre målet lite, men måtte likevel se ballen gå forbi seg og inn i nettet.

Alene med keeper

Lørdagens lokaloppgjør kunne samtidig inneholdt flere mål. Både Real og Atletico hadde sine sjanser.

Kvarteret ut i annen omgang fikk Fernando Torres sjansen alene med Real Madrid-keeper Navas, men sistnevnte gikk seirende ut av duellen.

Cristiano Ronaldo misbrukte en god mulighet før pause.

(©NTB)