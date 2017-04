Bayern lekte seg i storkampen

Serietoer Leipzig halte i land en knepen 1-0-seier mot Leverkusen tidligere lørdag og håpet på hjelp fra Dortmund i tittelkampen. Det var overraskelseslaget aldri i nærheten av å få.

Bayerns seier betyr at laget til Carlo Ancelotti fortsatt har ti poengs luke på toppen av tabellen. Ingenting tyder på at ligagullet skal havne noe annet sted enn i de allerede velfylte premieskapene i München.

Lørdag hadde publikum knapt funnet plassene sine før målene begynte å renne inn. Fire minutter var spilt da veteranen Philipp Lahm fant franske Franck Ribéry, som sendte hjemmelaget i føringen.

Den polske måltyven Robert Lewandowski hadde scoret i seks strake hjemmekamper for Bayern foran lørdagens storoppgjør. Etter ti minutters spill forlenget han rekken til sju.

Portugisiske Raphaël Guerreiro ga gjestene et visst poenghåp med sin redusering like etter, men i annen omgang satte Bayern skapet ettertrykkelig på plass. Først gjorde nederlandske Arjen Robben 3-1, før Lewandowski rundet av med sitt andre for dagen.

- Vi spilte en veldig god og intensiv kamp. Det er sterkt å levere en så sterk kamp mot denne typen motstand, sa Robben etter kampen.

Tomålsscorer Lewdowski forlot banen med skade i annen omgang, men etter kampen beroliget han dem som fryktet at han går glipp av mesterligakvartfinalen mot Real Madrid kommende uke.

- Vi ønsket bare ikke å risikere noe. Skulderen er forslått, men det er ikke så ille. Jeg håper jeg er hundre prosent til Real-kampen, sa spissen selv til Sky Sports.

I motsatt ende av tabellen tetner det seg til i nedrykksstriden. Wolfsburg, som ble tyske seriemestere så sent som i 2009, nærmer seg nedrykk i faretruende fart etter å ha tapt 1-4 borte for Schalke. Kun ett poeng skiller nå ned til Augsburg på kvalifiseringsplassen.

(©NTB)