Barcelona grep ikke sjansen - Neymar utvist

Barcelona-seier i lørdagens senkamp i spansk fotball ville for alvor satt fyr på tittelkampen, men i stedet endte den i et mareritt for katalanerne. Scoringene til Malaga-duoen Sandro Ramirez og Jony ble kampens eneste.

Gulljagende Barcelona fikk i tillegg brasilianske Neymar utvist midtveis i annen omgang som følge av to gule kort. Det siste ble utløst av en sen takling på hjemmelagets Diego Llorente. Utvisningen ble naturlig nok en solid hemsko i Barcelonas jakt på poeng.

Tidligere lørdag måtte serieleder Real Madrid nøye seg med 1-1 og ett poeng i byderbyet mot Atlético Madrid. Dermed kunne Barcelona kommet à poeng med hovedstadslaget med seier i Malaga - om enn med én kamp mindre spilt.

Slik gikk det aldri.

Griezmann-mål

En sen scoring av Antoine Griezmann ga poengdeling i byderbyet i Madrid. Fem minutter gjensto da Angel Correa fant franske Griezmann med en utsøkt gjennombruddspasning.

Real-keeper Navas forsøkte å gjøre målet lite, men måtte likevel se ballen gå forbi seg og inn i nettet.

– Dette var to poeng tapt. Vi gjorde nok til å vinne kampen, men sist mot Alaves var vi litt heldige med resultatet. Denne gangen slo det motsatt vei, sa Real-trener Zinédine Zidane.

Scoringen som lenge skilte de to Madrid-gigantene kom sju minutter etter pause. Et innlegg fra tyske Toni Kroos havnet på hodet til Real-kollega Pepe, og headingen som fulgte var det solid klasse over.

Midtveis i omgangen kolliderte så målscoreren uforskyldt med lagkamerat Kroos og måtte forlate banen etter først å ha forsøkt å spille videre. Fra sidelinjen fikk altså portugiseren se lagkameratene holde Atletico fra livet inntil fem minutter gjensto.

Alene med keeper

Lørdagens lokaloppgjør kunne samtidig inneholdt flere mål. Både Real og Atletico hadde sine sjanser.

Kvarteret ut i annen omgang fikk Fernando Torres sjansen alene med Real Madrid-keeper Navas, men sistnevnte gikk seirende ut av duellen.

Cristiano Ronaldo misbrukte en god mulighet før pause.

Etter kampen opplyste Real Madrids medisinske apparat at målscorer Pepe skal ha pådratt seg brudd i to ribbein. Det betyr at forsvarskjempen mister mesterligakvartfinalen mot Bayern München kommende onsdag.

