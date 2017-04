Raw Air på kalenderen også neste sesong

Beslutningen om å legge konkurransen inn i kalenderen fra 11.–18. mars neste sesong ble tatt på et møte i Zürich fredag.

– Jeg er glad for å se at kalenderkomiteen i FIS uten innvendinger gir Skiforbundet og de fire arrangørene muligheten til å arrangere Raw Air i 2017/2018-sesongen. Med noen justeringer vedrørende logistikk og en ytterligere spissing av det sportslige konseptet, kan Raw Air bli enda mer intenst og ekstremt neste år, sier leder for Raw Air, Arne Åbråten, i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Hvilke justeringer som skal gjøres skal avgjøres på kalenderkonferansen i slovenske Portoroz 24.–27. mai.

– Vi er blitt bedt om å se på justeringer på programmet, og dette er noe vi må jobbe med den kommende måneden. Raw Air er uansett blitt et positivt tilskudd til hoppfamilien. Vi må fortsette med Raw Air neste år med respekt, ydmykhet og glede, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Den norske sportssjefen sitter i kalenderkomiteen for Norge i FIS og var en av mange beslutningstakere på møtet i Zürich.

– Ettermiddagens møte viser igjen at mange banker på for å arrangere hopprenn, og interessen er stor fra flere land og fra flere arrangører. Dette er veldig bra, sier Bråthen.

