Frisk Asker utlignet i NM-finalen

NTG-eleven fikk satt køllebladet på en pasning fra Torstein Nordrum etter 74 minutter og 26 sekunders spill.

– Jeg får en veldig god pasning, også stikker jeg bare kølla fram, også er jeg heldig. Det er egentlig bare flaks, sa 18-åringen til TV 2.

– Det betyr veldig mye. Jeg har vokst opp her og spilt her siden jeg var seks år, la han til.

Scoringen sikret 2-2 sammenlagt i NM-finalen mot Oilers. Neste kamp spilles i Stavanger søndag.

Annullert scoring

Stavanger følte seg snytt for scoring i den første perioden da Tommy Kristiansen ble avblåst etter å ha satt pucken i nettet. Dommerne mente at keeperen hadde pucken i fast grep, selv om han ikke hadde det.

– Der er Oilers snytt for scoring, sa TV 2-ekspert Bjørn Erevik.

– Ja, der er Frisk veldig, veldig heldige, sa kommentator Kasper Wikestad.

Hjemmelaget tok i stedet ledelsen i den andre perioden da en liggende Vinny Saponari tryllet inn 1-0.

Tverrligger-treff

Gleden var imidlertid kortvarig, for i eget overtall fikk Oilers kontre. Mark van Guilder fant årets lag-kollega Dan Kissel som banket inn utligningen. Med det kom Kissel på målpoeng-lista i åttende kamp på rad i sluttspillet.

Etter at ingen av lagene klarte å score ytterligere før ordinær tid var over, var det duket for spilleforlengelse. Mats Mostue ladet kanonen og smalt pucken i tverrliggeren fem minutter ut i den første overtidsperioden, men Geheb hadde marginene på sin side og sikret 2-1-seier til Frisk i Asker.

(©NTB)