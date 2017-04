Dæhlis St. Pauli slo Hovlands Nürnberg

Dæhli startet på topp sammen med Bouhaddouz i en 4-4-2-formasjon mot Nürnberg, mens Even Hovland fikk tillit fra start i midtforsvaret på motsatt lag.

Etter en målløs første omgang fikk Bouhaddouz fart på sakene for St. Pauli. Marokkaneren scoret to mål etter henholdsvis 51 og 69 minutter, og sikret 2-0-seieren.

Hovland fikk gult kort fire minutter etter scoring nummer en, og ble byttet ut fem minutter før scoring nummer to.

Dæhli gikk av banen ni minutter før full tid.

St. Pauli klatrer over nedrykksstreken på målforskjell etter seieren over Nürnberg. Hovland og co. ligger som nummer åtte.

Iver Fossum satt på benken hele kampen da Hannover spilte 0-0 mot Würzburger Kickers. Hannover er serieleder i 2. Bundesliga med to poengs margin ned til Stuttgart med én kamp mer spilt.

Sandhausen – Bielefeld endte med 3-1-seier til bortelaget.

