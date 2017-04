VM: Knepen curlingseier over Tyskland

Begge lag begynte forsiktig og tok hvert sitt poeng i de to første omgangene. Deretter ble det to poeng per omgang fram til den sjuende, der ingen av lagene fikk uttelling.

I åttende omgang tok Tyskland ledelsen 7-6, og da også niende runde ble poengløs, ble det hele avgjort i den siste omgangen i Edmonton.

Norge fikk tidlig plassert en stein nesten midt i boet, og den ble liggende til siste slutt. I tillegg fikk skip Walstad satt ytterligere en poenggivende stein, som gjorde at Norge gikk seirende ut av kampen.

De åtte beste nasjonene sammenlagt i årets og fjorårets VM, er klare for OL neste år. Poenguttellingen i Edmonton avgjør om Norge sikrer seg OL-plass allerede nå.

Uansett vil det norske laget ha mulighet til å gå til OL gjennom en ekstra kvalifisering i desember. Der er de to beste sikret tur til Sør-Korea.

