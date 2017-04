USA, Canada og Mexico vil ha VM i 2026

Mesterskapet, som om ni år vil være utvidet til å inkludere 48 deltakerland, kan med andre ord havne i Nord-Amerika.

Trioen vil offisielt lansere seg som arrangør senere i år, ifølge den britiske storavisen.

– Canada, USA og Mexico sikter mot å arrangere VM i 2026. Ideen har vært på plass en stund. Det er veldig spennende hvis vi kan få det til. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger så langt, og det er et sterkt tegn på hva fotballen kan gjøre for å bringe land sammen, sier Victor Montagliani, president i fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (CONCACAF) til The Guardian.

