King sikret Bournemouth-poeng på Anfield

Fire minutter før slutt skjøt King inn sitt 12. Premier League-mål for sesongen og berget 2–2 for laget fra sørkysten.

– Det er bra å dra herfra med poeng. Jeg vet ikke hva det er med oss og Liverpool, men vi fortsetter å ta poeng fra dem, sa King til TV 2 etter kampen.

Et langt innkast fra Steve Cook skapte store problemer for Liverpool-forsvaret. Størst trøbbel fikk en keitete Ragnar Klavan, som King vendte vekk før han med høyrefoten sikret ett poeng fra elleve meter.

Tidligere i kampen sørget King for at Liverpool-veteranen Lucas Leiva pådro seg gult kort.

Bournemouth tok ledelsen da Liverpools midtbanespiller Georginio Wijnaldum mistet hode og spilte en løs pasning mot eget mål. Den snappet Benik Afobe, som rundet keeper og ordnet 1–0 til bortelaget.

Brasiliansk magi løftet Liverpool inn i kampen igjen fem minutter før pause. Roberto Firmino tredde ballen gjennom til landsmann Philippe Coutinho, som fra kort hold utlignet med sitt 29. mål i Premier League. Dermed er Coutinho mestscorende brasilianer i Premier League sammen med Juninho.

Wijnaldum fikk revansj da Liverpool tok ledelsen 2–1 etter at timen var spilt på Anfield. Nederlenderen sto for et perfekt innlegg da Divock Origi headet vertene foran. Ingen jublet mer for den scoringen enn nettopp Wijnaldum.

Da Liverpool øynet håp om å henge med i kampen om annenplassen bak Chelsea, ville King det annerledes.

Chelsea topper Premier League med sine 72 poeng. Tottenham følger med 65. Liverpool står med 60 poeng, men har spilt én kamp mer enn de to lagene helt i tet.

