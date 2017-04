Haugesund-spissene skapte Deila-hodebry

Haugesund-spissene Frederik Gytkjær og Ibrahim Shuaibu avgjorde torsdagens kamp med to scoringer hver, men to gode bytter signert Vålerenga-trener Ronny Deila var nær ved å berge ett poeng for gjestene fra hovedstaden.

Kampen ble et nytt bevis på at Haugesund-fansen har fått en ny Gytkjær å legge sin elsk på. På overtid prikkskjøt 24-åringen inn den matchvinnende scoringen etter forarbeid av spissmakker Ibrahim.

Lillebroren til forrige sesongs toppscorer i Eliteserien, tidligere Haugesund- og Rosenborg-spiller Christian Gytkjær, er dermed i ferd med å gå i sitt mer kjente familiemedlems fotspor. Haugesund-spissen står nå med tre mål på to kamper i årets Eliteserie.

Slo tilbake

Gytkjær var førstemann på scoringslista torsdag. Kun kvarteret var spilt da dansken mottok en retur i fin posisjon utenfor 16-meteren. Avslutningen som fulgte skiftet retning i en Vålerenga-spiller og utmanøvrerte Marcus Sandberg i gjestenes mål.

Regnet fosset ned over Haugesund stadion torsdag, men de 22 på banen gjorde likevel sitt til for å skape underholdningsverdi. Det manglet ikke på store sjanser.

Bare sekunder før hjemmelagets ledermål hadde tidligere Haugesund-spiller Henrik Kjelsrud Johansen en alle tiders sjanse til å åpne målkontoen for sesongen. Avslutningen gikk få centimeter til side for mål.

Sesongens første mål kunne og burde også Erik Huseklepp gjort, men den tidligere Brann-spissen manglet et par skostørrelser på å skli inn innlegget fra Ibrahim Shuaibu. Langt mer effektiv var sistnevnte da rollene var byttet om ni minutter før pause.

Keeperbom

Huseklepp slo innlegget og Ibrahim satte inn 2-0 bak Vålerenga-keeper Sandberg. TV-bildene viste at målscoreren kan ha vært i offside.

Haugesund-forsvarer Vegard Skjerves uheldige selvmål rett etterpå skapte ny nerve i kampen, men Vålerenga-trener Deila fikk mer å tenke på tidlig i annen omgang.

Da jaget Haugesund-spiss Ibrahim et tilbakespill, som Vålerenga-keeper Sandberg svarte med å bomme fullstendig på. Ballen spratt forbi den ulykkelige sisteskansen, og ga Ibrahim sjansen til å trille inn 3-1 i åpent mål.

Innbytter Muhamed Keita skapte nytt poenghåp for gjestene med sin redusering 20 minutter før slutt, og med ti minutter igjen å spille headet innbytter Magnus Grødem inn 3-3-målet.

Skuffelse i VIF-leiren

Haugesund hadde imidlertid et siste mål på lager. Det klarte aldri gjestene å svare på.

- Helt forferdelig. Vi taper to poeng. Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport etter kampen.

Haugesund avsluttet forrige sesong med kun én seier på de åtte siste kampene. Torsdag kom den første trepoengeren i 2017.

Vålerenga hadde kun vunnet ett av ti tidligere eliteserieoppgjør borte mot Haugesund. Seier ble det heller ikke denne gang.

