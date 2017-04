Engelsk TV-fotball matchet RBK-seier

Kanalene er i bitter strid om nyhetsretten fra Eliteserien.

Samtidig gir TV 2s flaggskip, engelske Premier League, gode seertall – selv om kampene kun sendes via betal-TV-løsninger.

Manchester Uniteds mye omtalte 1-1-kamp mot Everton, der Zlatan Ibrahimovic berget United-poeng på overtid, ble sett av 66.000 seere i snitt på lineær-TV. Tar en med Sumo-plattformen, nådde toppkampen over 100.000 norske seere tirsdag kveld.

Drøyt 100.000 så RBK

De tallene står seg meget godt mot Discoverys match mellom Sandefjord og Rosenborg på MAX, som favnet 102.000 seere på åpen lineær-TV.

Samtidig sendte TV 2 det mye omdiskuterte FotballXtra med innlagte målshow fra Eliteserien i Sportsnyhetene. 35.000 seere i snitt fulgte Davy Wathnes program, hvor man plutselig også tegnet flere av målene.

Fotball Media, som har solgt norsk fotball til Discovery, vurderer å bringe TV 2s målklipp inn for retten for å stanse praksisen.

Onsdagens toppkamp i Premier League mellom Chelsea og Manchester City hadde 38.000 seere i snitt på betalingskanalen TV 2 Sport Premium. Med Sumo-tallene kan seertall mer enn dobles.

Pay-TV tredje størst

I Bergen gleder man seg over at TV 2 Sport hadde dobbel så høy andel (7,6 prosent) i den kommersielle målgruppen 20-49 år som konkurrenten Eurosport (3,7) forrige lørdag. Da startet den norske fotballserien, men bildet blir litt skjevt med bare én norsk kamp mot full PL-runde.

– Vi er veldig godt fornøyde med seertallene på TV 2 Sport Premium – både på lineær-TV og via TV 2 Sumo. Lørdag var TV 2 Sport Premium Norges tredje største TV-kanal i 20-49-universet. At et betal-produkt samler såpass mange foran skjermene, sier mye om den unike posisjonen Premier League og engelsk fotball har i Norge, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til NTB.

Eliteserien ble sparket for fullt i gang søndag, mens Premier League bare hadde to kamper. Da spratt åpne Eurosport opp i en seerandel på 9,1 (20-49), mens TV 2s betalingskanal hadde 2,2 prosent.

Seertallene er uansett ikke hva de var for norsk fotball. Seriefinalen i 2006 mellom Brann og Rosenborg ble sett av utrolige 938.000 seere.

(©NTB)