To mål på to kamper for RBK-Bendtner 

Bendtner og Pål André Helland startet begge kampen på benken, men ble sendt på banen i annen omgang og svarte med hver sin scoring. Bendtner har dermed gjort mål i begge sine to første eliteseriekamper for trønderne.

– Det var en humpete bane som ikke gjorde det så enkelt å spille fotball. Vi hadde likevel god kontroll. Da de fikk én mann utvist, handlet bare om å score det første målet, oppsummerte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor NTB.

Sandefjord hadde til gode å slå Rosenborg på ti tidligere eliteseriemøter før onsdagens kamp, og mannskapet til Lars Bohinen var ikke spesielt nær å gjøre noe med den statistikken på eget gress. Det til tross for at vestfoldingene hang veldig bra med i én omgang.

Vendepunktet i oppgjøret kom tre minutter på overtid i første omgang. Da pådro Sandefjord-veteran Victor Dema Bindia seg sitt andre gult kort etter å ha sparket bort ballen i frustrasjon. Brått var et heroisk kjempende hjemmelag redusert til ti mann.

Det skulle vise seg å bli avgjørende for kamputfallet.

– Kampen er avgjort i det øyeblikket. Det er vanskelig å forsvare seg mot Rosenborg med ti mann. Vi var solide i første omgang, og skulle fortsette på samme måte i annen omgang. Det røde kortet endrer alle våre planer, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til NTB.

– Det gule kortet for bortsparking av ball er riktig, men det først kortet synes jeg er vel strengt. Vi skal uansett ikke gi dommeren mulighet til å gi oss slike kort, tilføyde han.

Vilhjalmsson åpnet

Sandefjord-trener Lars Bohinen forsøkte seg med et defensivt bytte i pausen for å demme opp for de regjerende seriemesterne, men måtte likevel innse at spillerne hans kom til kort.

Det tok ikke mer enn fem minutter før RBK tok ledelsen. Mattias Vilhjalmsson pannebrasket inn ledermålet etter strålende forarbeid av Fredrik Midtsjø.

Bendtner sto bak 2–0 da en annen innbytter, Milan Jevtovic, snurret rundt med Sandefjord-forsvaret på venstresiden. Dansken møtte innlegget på første stolpe og vippet ballen opp i nettaket.

Dermed prikkskjøt Helland inn 3–0 etter forarbeid av Vegar Eggen Hedenstad.

Rosenborg hadde også de største målsjansene før pause. Mushaga Bakenga burde ha ordnet ledelse allerede da, men hadde ikke de nødvendige marginene på sin side. Etter mindre enn tre minutters spill hamret RBK-spissen ballen i stolpen bak Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

Rett før sidebyttet fikk samme Bakenga en ny kjempemulighet, men headingen på det gode innlegget fra nevnte Eggen Hedenstad ble for svak.

Rashani-smell

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen gjorde fire endringer på laget som beseiret Odd med 3–0 i ligapremieren søndag. Hele spissrekka var blant skiftet ut. Det innebar at Nicklas Bendtner startet kampen på benken. Det samme gjorde Pål André Helland, Milan Jevtovic og forsvarsspiller Jørgen Skjelvik.

Jevtovic måtte riktignok raskt i aksjon. Bare ti minutter var spilt da RBK-ving Elbasan Rashani hinket av banen med en strekk i låret. Skaden var det store skåret i gleden for RBK onsdag. Rashani kan måtte belage seg på en periode på sidelinjen.

I serieåpningen mot Lillestrøm søndag hadde Sandefjord grep om alle poengene til bare tre minutter gjensto av ordinær tid, men onsdag ble det som ventet atskillig tøffere. Vestfoldingene må dermed fortsette ventingen på den første seieren etter comebacket i Eliteserien.

