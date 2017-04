Sogndal vant for skadd målscorer

Sveen fikk et tøft møte med Stabæk-keeper Mande Sayouba da hjemmelaget tok ledelsen etter 19 minutters spill av eliteseriekampen på Fosshaugane. Sogndal-profilen ble liggende igjen i målgården med store smerter.

Sveen fikk legetilsyn på banen, før han ble båret rett i garderoben.

Allerede i pausen bekreftet Sogndal-trener Eirik Bakke at angrepsspilleren hadde pådratt seg et beinbrudd. Det betyr at Sogndal må klare seg uten én av sine viktigste spillere i lang tid.

- Det så ut til at det var et brudd i leggbeinet. Sannsynligvis er han ute resten av vårsesongen, sa Sogndals medisinske ansvarlige Anders Rosø til NTB etter kampen.

Innbytterens festkveld

Inn for Sveen kom Bendik Bye, og den tidligere Ranheim-spilleren skulle vise seg å bli en meget viktig brikke for hjemmelaget. Andre omgang var kun minuttet gammel da 27-åringen bredsidet inn 2–0 etter at Bjørn Inge Utvik hadde vunnet den forutgående duellen i feltet.

Scoringen var Byes første i Eliteserien, men kun ni minutter senere doblet han størrelsen på målkontoen. Igjen trillet Bye ballen i mål etter en dødball. Alle Sogndals scoringer onsdag kom etter lange innkast.

- Jeg var på rett plass til rett tid på begge scoringene. Jeg hadde nok sjanser til å fullføre hattricket også, sa Bye til NTB etter kampen.

Han følte med lagkamerat Sveen.

- Fryktelig kjedelig. Det var viktig for oss å vinne denne kampen for han. Han går foran som et godt eksempel og ofrer alt. Dessverre gikk det galt, sa Bye.

Skuffet Ordinas

Stabæk-forsvaret hadde på sin side ingen grunn til å være fornøyd med egen arbeidsdag. På 3-0-scoringen var gjestene merkelig tafatte.

Nykommeren Alex Tchumeini-Nimely reduserte for Stabæk på en strålende heading, men hjemmelagets seier var aldri i nærheten av å være truet. Gilbert Koomson var brennsikker fra straffemerket da han fikk sjansen med kvarteret igjen å spille.

Hjemmelaget kunne også ha pyntet ytterligere på seierssifrene. Bjørn Inge Utvik var svært nær scoring tidlig i annen omgang, men midtstopperens avslutning smalt i stolpen.

- Det beste laget vant. Sogndal fortjente å vinne. Vi spilte kollektivt en brukbar kamp, men fotballkamper avgjøres inne i boksen. Der var vi ikke gode nok, oppsummerte Stabæk-trener Toni Ordinas.

Anonym Omoijuanfo

Sogndal hadde kun vunnet én av sine fem siste hjemmekamper mot Stabæk i Eliteserien foran onsdagens møte. På Fosshaugane pyntet Eirik Bakkes mannskap på den statistikken.

Seieren var i tillegg Sogndals første på øverste nivå i norsk fotball siden 25. september i fjor. Da ble det 2-1-seier borte mot Lillestrøm. Siden den gang hadde sogningene spilt fem kamper uten full pott.

Stabæk-spiller Ohi Omoijuanfos var åpningsrundens store spiller med sitt hattrick mot Aalesund. Onsdag ble han pakket godt inn av Sogndal-forsvaret og fikk utrettet atskillig mindre.

