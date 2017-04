Odd kontrollerte inn sesongens første trepoenger

Odd og Kristiansund gikk på hvert sitt tap i premieren i helgen. Kristiansund 0-1 hjemme for Molde, mens Odd røk 0-3 på Lerkendal.

Det som skilte lagene onsdag kveld var at laget fra Skien viste sin større rutine fra eliteseriespill. Nok en gang fikk Kristiansund kjenne på nivået som må til for å vinne eliteseriekamper. Laget holder ikke det nivået riktig ennå.

Det var hjemmelaget som kom først til scoring etter 22 minutter. Mange vil kanskje si at Odd var heldige ettersom Kristiansunds målvakt Sean McDermott fikk litt tøff behandling av Fredrik Semb inne i feltet. Dommeren så ikke noe ureglementert og ballen falt ned i føttene på Olivier Occean. Spissen fikk det svært så enkelt med å score sitt 48. mål i Odd-drakten.

Til tross for det spillemessig overtaket var ikke Odd-trener Dag Eiliv Fagermo helt fornøyd med det offensive spillet og uttellingen på overtaket han hadde i 1. omgang.

Viktig med trepoeng.

– Jeg er glad for seier og å holde nullen. Det er viktig i den første hjemmekampen. Samtidig savner jeg litt mer intensitet i laget som vi har på vårt beste, sa Dag Eilev Fagerli til Eurosport.

Han hadde vraket Rafik Zekhnini i startoppstillingen og satset på Pape Pate Diouf, men et snaut kvarter ut i annen omgang kom Zekhnini innpå. Han var nest sist på ballen da Thomas Grøgaard iskaldt plasserte ballen i mål fra distanse på en god Odd-kontring.

Håper på bratt lærekurve

– Vi hang ikke helt med i 1. omgang og var uheldige som fikk 0-2 i en god KBK-periode. Vi møtte et godt lag. Vi har fått lært hvor fort det går. Jeg håper at læringskurven blir bratt og at vi lærer fort, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen.

Hjemmelaget hadde derimot kontroll på det meste og gjestene klarte aldri helt å sette Odd-forsvaret under det helt store presset som skal til for å skape målsjanser.

I den tredje serierunden skal Odd ut mot Stabæk søndag 9. april, mens Kristiansund tar imot Brann mandag 10. april.

