NFF stevner TV 2 etter scoringskrangel

– Vi har nå tatt en beslutning i styret om at vi skal sende en stevning, men så avventer vi innholdet og detaljene parallelt med dialogen med TV 2 om deres tanker rundt kritikken og det vi har påpekt, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten.

– Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten. Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten. Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.

Discovery betalte 2,4 milliarder kroner for å kjøpe fotballrettighetene. De mener at TV 2s løsning med å putte inn Eliteserien-mål i hyppige nyhetssendinger er et brudd på regelverket.

