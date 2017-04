Kissels hattrick avgjorde for Stavanger

Stavanger har ikke fått samme uttelling i overtallsspillet mot Frisk Asker som tidligere i NM-sluttspillet. Det hadde kun blitt ett mål. Like før åpningsperioden var over tok derimot Dan Kissel ansvar, og amerikaneren banket pucken i mål bak Kenneth Helgesson i Frisk-målet.

Frisk Asker derimot vist bra overtallsspill i hjemmekampen mandag, men Stavanger-laget spilte for disiplinært denne gangen til at gjestene fikk så mange mulighetene i overtall. De få gangene Frisk forsøkte seg sto sisteskansen Henrik Holm og reddet det som kom.

Snaue fem minutter ut i annen periode var Kissel frampå igjen. Han ble flott framspilt av Eric Nystrom og slo til på direkten.

Viktig redusering

Holm måtte derimot kapitulere da Mathias S. Baar sto for Frisk-lagets viktige redusering.

Kort etter var det duket for Kissel for tredje gang for kvelden. Han ble nok en gang framspilt av Nystrom før han pisket pucken opp i nett-taket. Som seg hør og bør på NHL-vis haglet "hattene" eller capsene ut på isen.

Da Frisk endelig fikk et overtall gikk det ikke bedre enn at Timothy Kunes kunne sette 4-1. Stavangers poengkonge Mark Van Guilder gjorde 5-1 med litt over seks minutter igjen av kampen.

Kan avgjøres søndag

Den fjerde NM-finalen spilles fredag i Asker, mens den femte kampen går i Stavanger søndag. Først da får Stavanger muligheten til å ta sin sjette strake NM-tittel, og åttende totalt.

Frisk Asker har ikke vunnet NM siden 2002 og var sist gang i en NM-finale i 2008.

