Espejord ute i minst to måneder

Espejord skadet seg i en U21-landskamp mot Portugal like før seriestart. MR-bildene av 21-åringen ga dårlige nyheter, opplyser TIL i en pressemelding.

– Det vi vet er at Runar er ute i åtte til tolv uker. Vi kommer til å ta nye bilder i dag for å få best mulig bilde av situasjonen og legge et videre løp, sier manuellterapeut André Fagerberg i TIL.

Espejord viste fine takter i sesongoppkjøringen, men må nå belage seg på en lang fotballpause.

-Det er utrolig kjedelig. Spesielt etter fjoråret, da jeg slet mye med skader. Jeg har hatt en veldig god oppkjøring, så dette passet utrolig dårlig. Men det er ingen tvil om at jeg skal komme sterkt tilbake, sier spissen.

(©NTB)