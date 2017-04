Elverum-trener og spillere utestenges etter viljekort

Episoden oppsto i en seriekamp mot Lillestrøm i mars. Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar pådro seg røde kort, og trener Apelgren innrømmet etter kampen at det var planlagt.

Bakgrunnen var at Elverum ønsket at spillerne skulle sone suspensjon i siste seriekamp mot Halden, slik at de var spilleklare til sluttspillet.

Onsdag opplyser Håndballforbundet at domskomiteen har kommet fram til at Apelgren utestenges i tre kamper, mens Øverby, Bliznac og Poklar utestenges i to kamper.

Erik Toft unngår med andre ord suspensjon.

Kan anke

Dommen for de tre utestengte spillerne er i tråd med innstillingen fra påtalenemnda, mens Apelgren får en noe redusert straff i forhold til innstillingen.

"Norges Håndballforbund er tilfreds med Domskomiteen sin beslutning. Denne underbygger alvorligheten i saken og ivaretar forholdet til NHFs verdier. Dommen sender et tydelig signal om at trenerens og spillernes handling ikke er akseptabel", heter det i en pressemelding fra forbundet.

Elverum har frist til 19. april med å anke dommene. Hvis Elverum ikke anker, trår karantene i kraft umiddelbart.

Klubben tok avstand

Hedmarkslaget er allerede i gang med sluttspillet, der det ble seier over Drammen i første kvartfinalekamp. Lagene møtes igjen onsdag og lørdag.

Elverum vant også serien suverent. Klubben har beklaget hendelsen der fire spillere ble utvist med vilje og har også tatt avstand fra Apelgrens beslutning.

– Jeg skal innrømme at vi spilte på måten vi gjorde for å få røde kort på akkurat de fire spillerne, sa treneren til lokalavisen Østlendingen like etter kampen.

