Sveriges OL-komité: Dropp Falun, legg flest mulig OL-øvelser i Stockholm

SOK, Sveriges OL-komité, tror et kompakt vinter-OL i Stockholm vil styrke sjansen for å få arrangere vinterlekene om knappe ni år.

– Det er viktig å forstå konkurransen fra utlandet, sier SOK-formann Hans Vestberg.

I et brev til Stockholms bystyre skriver Vestberg at SOK mener det er både mulig og ønskelig med et vinter-OL i den svenske hovedstaden om ni år.

Får Vestberg og SOK viljen sin, blir det ikke OL-hopping i Falun, men i midlertidig hoppanlegg i Stockholm. Åre vil kun bli vertskap for fartsdisiplinene i alpint.

De tekniske øvelsene samt fristil og snowboard vil kjøres i Stockholm.

– En av ideene til IOC er å ha utøverne samlet mest mulig. Vi vil poengtere den tematikken. Det kan bli avgjørende, sier Vestberg.

Sverige har fått sine OL-drømmer knust tidligere, som da Lillehammer fikk lekene i 1994.

Trolig vil det koste 13 milliarder svenske kroner (1,4 mrd. euro) å arrangere OL i Stockholm. Svenskene kan få OL-konkurranse fra Calgary, Innsbruck og sveitsiske Graubünden.

(©NTB)