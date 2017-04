Nå sikter Aalbu mot over 200.000 seere

– Det kommer til å bikke over 200.000 seere når som helst. Det er mange søndager med gode oppgjør framover, men jeg vil ikke spå når vi runder det tallet på en kamp fra Eliteserien, sier Aalbu til NTB.

195.000 seere i snitt fulgte storkampen på Lerkendal mellom Rosenborg og Odd. Det var bestenotering på TV i åpningshelgen. Mandagens kamp mellom Vålerenga og Viking på MAX ble fulgt av 136.000 seere.

Minst sett var Tromsøs kamp mot Brann med 127.000 seere innom på Eurosport. Premierekampen mellom Kristiansund og Molde favnet 154.000 seere i snitt.

Aalbus genistrek

Totalt hadde Discovery følge av 612.000 seere på de fire kampene fra 1. runde. I fjor hadde daværende rettighetshaver TV 2 282.000 seere totalt på åpningsrunden.

– Det var et sjakktrekk å sende VM-kvalifiseringskampen mellom Nord-Irland og Norge på Eurosport seks dager før seriestart. Da fikk vi vist fram hvor fotballen vår sendes, gliser Aalbu.

Norges 0-2-tap i Belfast ble sett av hele 442.000 seere.

– Vi vet at seertallene vil svinge, og vi har runder der det går kamper oppå hverandre på MAX og Eurosport, men vi skal holde momentum oppe. Vi føler vi får lønn for strevet. Publikum har svart at de ser på kanalene våre. Jeg er lettet, men når du har et godt produkt, finner folk fram til rett kanal, sier sportsdirektøren i Discovery.

Teknologien fungerte

Og der storsatsingen "Lost in Time" på TVNorge har feilet stygt med teknologien, har norsk fotball på Aalbus plattformer vært skjermet for de store problemene.

– Det føles veldig godt at åpningsrunden gikk smertefritt. Det er bestandig en spenning rundt det. Om du er sportssjef i fotball, golf, kombinert, hopp eller hva jeg har vært opp gjennom årene, så føler du adrenalinet i konkurranser. Det har jeg følt på nå også. Du må prestere, og vi presterte fra start. Det er alltid noen kosmetiske ting som kan bli bedre, men det var ingen åpenbart store feil som seerne reagerte på, sier Aalbu.

Det er hektiske dager for Discovery-toppen. Tirsdag kveld var han med sønnen Andreas, som scoret for Ull/Kisa i 1. divisjon søndag, på visning.

(©NTB)