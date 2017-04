TV 2-program kan bli stoppet i retten

– Vi vurderer dette videre juridisk i forhold til en eventuell rettslig avklaring. Dette er en viktig sak for oss, og vi mener at TV 2 strekker det for langt i sin tolkning av hva de kan og bør gjøre. Vi hadde håpet at TV 2 ikke ville gjøre det på den måten de gjorde i gårsdagens FX, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang til NTB mandag kveld.

Mener TV 2 opptrer utspekulert

Det er Discovery-gruppen (TVNorge, MAX, Eurosport) som har kjøpt rettighetene til norsk fotball. De misliker at konkurrenten TV 2 byr på scoringer fra Eliteserien i oppsatte sportsnyheter underveis i magasinet FotballXtra.

– Det er en utspekulert måte når de setter opp nyhetssendinger på Zebra tilknyttet FotballXtra og hevder bruk av nyhetsrett samtidig som eliteseriekampene pågår, sa Kristvang til NTB søndag kveld.

Det er foreløpig ikke avklart om Fotball Media går rettens vei for å stoppe TV 2s målshow.

TV 2 lar seg ikke stoppe

I TV 2 har man planer om å fortsette med scoringsoppdateringer fra Eliteserien i onsdagens FotballXtra. Trusselen om rettssak tar de med ro.

– Jeg ønsker en rettssak velkommen. Å stoppe nyhetssendinger er ambisiøst. Vi følger nyhetsretten slik den er ment å fungere, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB søndag kveld.

– Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten. Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten. Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa Årsæther mandag.

(©NTB)