Norsk curlingsmell mot Sverige

Skip Steffen Walstad og VM-debutantene på hans lag tok ledelsen 5-4 etter den 8. omgangen.

Så kom nervene og Norge tapte hele 0-4 i den 9. omgangen. Et norsk poeng i siste omgang pyntet bare på resultatet. Norge tapte naboduellen 6-8.

Norge har vunnet to og tapt to kamper hittil i curling-VM i Edmonton, Canada. Senere mandag skal Walstad og Co. i aksjon mot Russland.

(©NTB)