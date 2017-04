Ingebrigtsen: – Bendtner har et stykke igjen

Den tidligere Arsenal-spissen ruvet i luften og stanget RBK i føringen mot Odd søndag. Trønderne vant til slutt 3–0 hjemme på Lerkendal.

– Med det målet avgjorde han matchen. Derfra og ut var det stor forskjell på lagene. Etter 1–0 var ikke Odd i nærheten, sa Ingebrigtsen etter kampen.

RBKs suksesstrener understreker at det fortsatt gjenstår en del jobb for å få det beste ut av Bendtner. Dansken ble forrige måned overraskende hentet til klubben fra Nottingham Forest.

– Han har et stykke igjen. Nicklas er en god spiller, men det handler like mye om at vi må bli kjent med hverandre og at vi får utnyttet ham enda mer. Vi ser jo hvordan han er feilvendt når vi spiller opp på ham. Vi må lære oss å kjenne Nicklas bedre. Det tror jeg vi gjør ganske fort.

Effektiv

Rosenborg håper Bendtner er spissen som kan være tungen på vektskålen i sommerens europacupjakt.

– I dag får han en sjanse, og den setter ham. Det har vært forskjellen på oss i Europa i det siste. De sjansene vi fikk, klarte vi ikke å sette. Det klarte derimot motstanderne. Det er derfor vi har hentet ham hit. Han skal gjøre oss bedre, sier Ingebrigtsen.

I fjor røk RBK ut av mesterligakvalifiseringen i nest siste hinder. Trønderne lyktes heller ikke med å ta seg til gruppespillet i europaligaen.

Klasse

Bendtners debut i Eliteserien gjorde inntrykk på Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det var vi som var klart best inntil Bendtner scoret, men sånn er det når man henter en klassespiss. Det er lov å kjøpe en spiss for mye penger.

– Hvordan vurderer du Bendtners nivå etter denne kampen?

– Det er vanskelig å si, men det er jo en klassescoring. Jeg synes han er god feilvendt, så det er ingen tvil om at han ser ut som en veldig bra spiller, mener Fagermo.

Rosenborgs neste seriekamp er allerede onsdag borte mot Sandefjord.

(©NTB)