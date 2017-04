Fredrik Ruud overtar som trener i Runar Sandefjord

Han erstatter Johan Zanotti. Ruud blir omtalt som et av Norges fremste trenertalenter i håndball. Han skal lede Runar Sandefjord sammen med hjelpetrener Bård Kristian Tonning.

I Elverum har Ruud tidligere vært assistenttrener under Christian Berges ledelse.

"Elverum har over tid utviklet mange gode unge spillere som har tatt steget opp til elitenivå. Dette var noe Runar var gode på for en tid tilbake, men som dessverre har vært delvis fraværende de siste årene. Med ansettelsen av Fredrik håper vi at vi i fremtiden igjen skal gjøre oss i stand til å utvikle flere lokale spillere", heter det i en melding fra Runar Sandefjord.

Fredrik Ruud skal samtidig jobbe på WANG toppidrett i Tønsberg.

