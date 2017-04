FCK med 29 kamper uten tap

Dermed fortsetter FCKs lange rekke uten tap. Solbakkens klubb har spilt 29 kamper på rad uten tap.

Andreas Cornelius misbrukte et straffespark for FCK før Troels Kløve i stedet ga vertene ledelsen via stolpen rett før pause.

Sønderjyske hadde flere muligheter til å øke ledelsen, men både Christian Jakobsen og Mikael Uhre misbrukte fine sjanser.

I stedet utlignet Andrija Pavlovic via tverrliggeren før en keepertabbe fra Sønderjyskes Lukas Fernandes gjorde at Federico Santander kunne sette inn 2-1 i tomt bur 20 minutter før slutt.

FCK leder med 12 poeng ned til Brøndby. Den danske eliteserien er inne i sluttspill.

